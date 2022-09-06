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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 22:30 |
99
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Наполи - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Финалист минувшей ЛЧ начинает новый забег за трофеем

06 сентября 2022, 22:30 |
99
0
Наполи - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов финалист минувшего розыгрыша турнира «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Наполи».

«Ливерпуль» подходит к матчу фаворитом, но нельзя сказать, что команда Юргена Клоппа хорошо начала новый сезон чемпионата Англии. У Красных одно поражение, две победы и три ничейных результата, поэтому пока что «Ливерпуль» отстает от лидера «Арсенала» на 6 очков.

В игровом плане у «Ливерпуля» хватает проблем. Команда не без проблем обыграла «Ньюкасл», а в последнем туре сыграла 0:0 с «Эвертоном», хотя могла и проиграть, если бы гол соперника не отменил VAR. Под конец трансферного окна клуб успел подписать полузащитника Артура, и Клопп ранее заявил, что игрок, скорее всего, дебютирует в матче с «Наполи». Главное летнее приобретение, форвард Дарвин Нуньес, смотрится неплохо, хотя далеко не так результативен, как Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити».

Что касается «Наполи», то команда неплохо начала сезон Серии A, набрав 11 очков после 5-ти туров. Правда, коллектив Лучано Спаллетти имел только одного серьезного соперника, «Фиорентину», с которой сыграл вничью. Если у «Ливерпуля» в составе всем хорошо известные лидеры, то у «Наполи» на старте сезона нужно отметить грузинского атакующего хавбека Хвичу Кварацхелию, который в пяти матчах забил 4 гола и сделал результативную передачу. Интересно посмотреть, как футболист проявит себя в Лиге чемпионов.

«Наполи» перед матчем не сможет рассчитывать на Ирвинга Лосано, а вот у Красных на старте сезона ситуация с травмированными куда хуже. Клопп не может рассчитывать на Наби Кейта, Алекса Окслейда-Чемберлена и Тьяго Алькантару, а также под вопросом участие молодого Фабио Карвальо. Именно из-за проблем в центре поля «Ливерпуль» и был вынужден в срочном порядке подписывать Артура.

Сложно определить фаворита этого противостояния, поэтому нашим прогнозом будет ничья по линии Parimatch (3.80).

7 сентября, среда

«Наполи» – «Ливерпуль»
Старт в 22:00
Арбитр: Карлос Дель Серро (Испания)
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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