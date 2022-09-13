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  4. Инсайдер: Гави договорился с Барселоной о новом контракте
Испания
13 сентября 2022, 02:07 |
39
0

Инсайдер: Гави договорился с Барселоной о новом контракте

Каталонцы стремятся сохранить талантливого полузащитника

13 сентября 2022, 02:07 |
39
0
Инсайдер: Гави договорился с Барселоной о новом контракте
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний хавбек сборной Испании Гави близок к продлению договора с «сине-гранатовыми». Стороны обсуждают новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Сообщается, будто договоренность уже имеется, и вскоре об этом будет объявлено официально.

Сумма отступных по новому контракту Гави составит 1 млрд евро.

Гави защищает цвета «Барселоны» с лета 2021 года. Он отыграл в 53 матчах за каталонцев, забил два гола, сделал 6 ассистов. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

Напомним, во вторник, 13 сентября, «Барселона» сыграет в гостях с мюнхенской «Баварией» во 2-м туре Лиги чемпионов. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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Гави Барселона
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