Инсайдер: Гави договорился с Барселоной о новом контракте

18-летний хавбек сборной Испании Гави близок к продлению договора с «сине-гранатовыми». Стороны обсуждают новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Сообщается, будто договоренность уже имеется, и вскоре об этом будет объявлено официально.

Сумма отступных по новому контракту Гави составит 1 млрд евро.

Гави защищает цвета «Барселоны» с лета 2021 года. Он отыграл в 53 матчах за каталонцев, забил два гола, сделал 6 ассистов. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

Напомним, во вторник, 13 сентября, «Барселона» сыграет в гостях с мюнхенской «Баварией» во 2-м туре Лиги чемпионов. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

🔜 Done Deal and confirmed! #Gavi will extend his contract with #Barça until 2026 with a release clause (€1B). #transfers #FCB https://t.co/07sgdh99S5