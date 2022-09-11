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Англия
11 сентября 2022, 09:52 | Обновлено 11 сентября 2022, 09:54
395
0

Поттер ушел в Челси, а кто заменит его в Брайтоне?

Тренер норвежского клуба может возглавить «чаек»

11 сентября 2022, 09:52 | Обновлено 11 сентября 2022, 09:54
395
0
Поттер ушел в Челси, а кто заменит его в Брайтоне?
Twitter. Кьетиль Кнутсен

Главный тренер норвежского «Буде-Глимта» может возглавить английский «Брайтон».

После ухода Грэма Поттера в «Челси», «чайки» начали вести переговоры с Кьетилом Кнутсеном, сообщает Никола Скира в своем Twitter.

Отметим, что на этот момент «Брайтон» занимает 4-е место в таблице АПЛ после 6 туров и имеет в своем активе 13 очков.

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Кьетиль Кнутсен Грэм Поттер Челси Брайтон Буде-Глимт чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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