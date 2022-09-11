Поттер ушел в Челси, а кто заменит его в Брайтоне?
Тренер норвежского клуба может возглавить «чаек»
Главный тренер норвежского «Буде-Глимта» может возглавить английский «Брайтон».
После ухода Грэма Поттера в «Челси», «чайки» начали вести переговоры с Кьетилом Кнутсеном, сообщает Никола Скира в своем Twitter.
Отметим, что на этот момент «Брайтон» занимает 4-е место в таблице АПЛ после 6 туров и имеет в своем активе 13 очков.
#BodoGlimt’s coach Kjetil #Knutsen is #Brighton’s main target to replace Graham Potter as new #BHAFC’s manager. Opened talks. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 10, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский специалист прокомментировал первую победу «Аль-Айна» в новом чемпионате
Команда Игоря Йовичевича забила решающий мяч на последних секундах