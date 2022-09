В стартовом матче 6-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на выезде победил «Вердер» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол забил боснийский защитник Эрмин Демирович. А вот Марвин Дукш у бременцев в компенсированное ко второму тайму время не забил пенальти.

После этого фанаты хозяев поля устроили потасовку и чуть не выбежали на поле. Вратарь гостей Рафал Гикевич, взявший пенальти, провоцировал жестами болельщиков соперника, за что получил желтую карточку.

«Аугсбург» набрал 6 очков (11-е место), «Вердер» имеет 8 баллов (9-я позиция).

Бундеслига. 6-й тур

Вердер – Аугсбург – 0:1

Гол: Эрмедин Демирович, 63.

Незабитый пенальти: Марвин Дукш, 90+4 (Вердер)

Rafał Gikiewicz was booked for inciting the home crowd after saving Marvin Ducksch's penalty #SVWFCA pic.twitter.com/N7No1Sqmk4