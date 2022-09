ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с хавбеком

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Раде Круничем. Новое соглашение с 28-летним боснийским хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. Суммарно провел за «Милан» 92 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

Во вторник «Милан» в первом туре Лиги чемпионов сыграл вничью 1:1 с «Зальцбургом».

Rade renews with the Rossoneri ✍️🔴⚫️



Rade rinnova in rossonero ✍️🔴⚫️#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/iccxGwcrWW