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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с хавбеком
Италия
08 сентября 2022, 17:28 |
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с хавбеком

Раде Крунич останется в команде

08 сентября 2022, 17:28 |
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с хавбеком
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Раде Круничем. Новое соглашение с 28-летним боснийским хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. Суммарно провел за «Милан» 92 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

Во вторник «Милан» в первом туре Лиги чемпионов сыграл вничью 1:1 с «Зальцбургом».

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Милан Раде Крунич продление контракта
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Источник ФК Милан
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