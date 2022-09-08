ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с хавбеком
Раде Крунич останется в команде
«Милан» официально сообщил о продлении контракта с Раде Круничем. Новое соглашение с 28-летним боснийским хавбеком рассчитано до лета 2025 года.
Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. Суммарно провел за «Милан» 92 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 9 миллионов евро.
Во вторник «Милан» в первом туре Лиги чемпионов сыграл вничью 1:1 с «Зальцбургом».
Rade renews with the Rossoneri ✍️🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) September 8, 2022
Rade rinnova in rossonero ✍️🔴⚫️#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/iccxGwcrWW
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