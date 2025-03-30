Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок
Львовская команда не смогла победить «динамо»
Капитан «Руха» Юрий Климчук дал свой комментарий по поводу поражения над киевским «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.
«Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а затем «Динамо» забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем, во втором тайме «Рух» давил на соперника и у нас были хорошие моменты.
Пропущенные голы - следствие коллективных ошибок, нельзя обвинять кого-то конкретно. Команда выигрывает вместе и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате. В этой ситуации радует то, что несмотря на неутешительный счет мы собрались и пытались играть в свой футбол - прессинговали оппонентов, играли достаточно высоко и искали свои возможности, чтобы забить гол.
Впереди у нас кубковая игра с «Динамо». Нам не следует менять свой игровой стиль, ведь он может дать нам положительный результат. Нужно просто использовать те моменты, которые мы создадим в следующем матче, а также воспользоваться ошибками, которые может допустить соперник»
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