Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок

Капитан «Руха» Юрий Климчук дал свой комментарий по поводу поражения над киевским «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.

«Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а затем «Динамо» забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем, во втором тайме «Рух» давил на соперника и у нас были хорошие моменты.

Пропущенные голы - следствие коллективных ошибок, нельзя обвинять кого-то конкретно. Команда выигрывает вместе и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате. В этой ситуации радует то, что несмотря на неутешительный счет мы собрались и пытались играть в свой футбол - прессинговали оппонентов, играли достаточно высоко и искали свои возможности, чтобы забить гол.

Впереди у нас кубковая игра с «Динамо». Нам не следует менять свой игровой стиль, ведь он может дать нам положительный результат. Нужно просто использовать те моменты, которые мы создадим в следующем матче, а также воспользоваться ошибками, которые может допустить соперник»