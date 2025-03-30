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  4. Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 05:32 | Обновлено 30 марта 2025, 05:36
164
1

Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок

Львовская команда не смогла победить «динамо»

30 марта 2025, 05:32 | Обновлено 30 марта 2025, 05:36
164
1
Капитан Руха объяснил, почему команда не сменит свой стиль на игру за кубок
ФК Рух

Капитан «Руха» Юрий Климчук дал свой комментарий по поводу поражения над киевским «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.

«Мы рассчитывали с первых минут активно прессинговать соперника, но пропустили быстрый гол, а затем «Динамо» забило еще раз. После такого непросто вернуться в игру, впрочем, во втором тайме «Рух» давил на соперника и у нас были хорошие моменты.

Пропущенные голы - следствие коллективных ошибок, нельзя обвинять кого-то конкретно. Команда выигрывает вместе и проигрывает вместе, поэтому не следует искать виновных в этом результате. В этой ситуации радует то, что несмотря на неутешительный счет мы собрались и пытались играть в свой футбол - прессинговали оппонентов, играли достаточно высоко и искали свои возможности, чтобы забить гол.

Впереди у нас кубковая игра с «Динамо». Нам не следует менять свой игровой стиль, ведь он может дать нам положительный результат. Нужно просто использовать те моменты, которые мы создадим в следующем матче, а также воспользоваться ошибками, которые может допустить соперник»

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Юрий Климчук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Falko
"Львівська команда не змога перемогти «динамо»"
Цікаво, чому олександр сільченко пише "Динамо" з маленької літери? Він про московське динамо чи динамо Брест?
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