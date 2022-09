Фабрицио РОМАНО: «Вот почему Шахтер хотел за Мудрика более 50 миллионов»

В матче первого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (победа 4:1) Михаил Мудрик забил гол и оформил два ассиста. Выступление Мудрика прокомментировал известный инсайдер Фабрицио Романо:

«Появилась новая потенциальная звезда. Если вы посмотрите на то, что делал Михаил Мудрик сегодня, вы поймете, почему «Шахтер» отклонил предложения в 30-35 миллионов на прошлой неделе.

Качество, скорость, гол, ассисты – он считается топовым, топовым талантом, и вот почему «Шахтер» хотел более 50 миллионов евро».

