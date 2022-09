ВИДЕО. Огонь по своим. Остапенко попала мячом в спину Киченок на подаче

В понедельник украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, проиграли 14-му сеяному тандему ​​Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).

В начале второго сета Остапенко во время подачи попала мячом украинке в спину. Отметим, что это уже не первый раз, когда латвийка делает что-то подобное. Во время Ролан Гаррос 2019 Алена дважды задела «дружественным огнем» своего партнера по миксту Роберта Линдстедта. Правда, тогда она дважды попала шведу в голову.

OMGGG she DID IT AGAINNN 😬 pic.twitter.com/hlIkgV2S55