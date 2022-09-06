Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграет ли Ман Сити ЛЧ? Бл*ть, я не знаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал шансы своих подопечных в Лиге чемпионов:

«Выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов? Бл*ть, я не знаю. Спорт всегда дает еще одну возможность. Я бы не против иметь такую историю, как «Севилья» в Лиге Европы», – цитирует Гвардиолу журналист Джеймс Вон.

Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe." — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) September 5, 2022

«Все зависит от нашей работы. Если мы будем недостаточно хорошо играть, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до финальных стадий ЛЧ. Мы же знаем, как это тяжело», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Отметим, что «Манчестер Сити» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов уже сегодня. Первый соперник – испанская «Севилья». Также в группе у английского клуба будет соревноваться «Боруссия Д» и «Копенгаген».