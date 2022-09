Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграет ли Ман Сити ЛЧ? Бл*ть, я не знаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал шансы своих подопечных в Лиге чемпионов:

«Выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов? Бл*ть, я не знаю. Спорт всегда дает еще одну возможность. Я бы не против иметь такую историю, как «Севилья» в Лиге Европы», – цитирует Гвардиолу журналист Джеймс Вон.

Guardiola on the Champions League: "Win it or not win it? Fuck, I don’t know. Sport always gives you another opportunity. I'd love to have a story like Sevilla have in Europe."