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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 10:48 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:49
687
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграет ли Ман Сити ЛЧ? Бл*ть, я не знаю»

Главный тренер «горожан» нецензурно оценил шансы своей команды в главном турнире Европы

06 сентября 2022, 10:48 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:49
687
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграет ли Ман Сити ЛЧ? Бл*ть, я не знаю»
Instagram. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал шансы своих подопечных в Лиге чемпионов:

«Выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов? Бл*ть, я не знаю. Спорт всегда дает еще одну возможность. Я бы не против иметь такую историю, как «Севилья» в Лиге Европы», – цитирует Гвардиолу журналист Джеймс Вон.

«Все зависит от нашей работы. Если мы будем недостаточно хорошо играть, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до финальных стадий ЛЧ. Мы же знаем, как это тяжело», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Отметим, что «Манчестер Сити» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов уже сегодня. Первый соперник – испанская «Севилья». Также в группе у английского клуба будет соревноваться «Боруссия Д» и «Копенгаген».

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Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья
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Источник Manchester Evening News
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
Пеп шикарен!! его команды всегда показывали лучший атакуючий футбол!! Никаках автобусов!! одно удовольствие наблюдать за игрой его команд!!!
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