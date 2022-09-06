Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Севилья
06.09.2022 22:00 - : -
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 08:07 | Обновлено 06 сентября 2022, 08:13
88
0

Севилья – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Нервионцы» в этом сезоне еще не побеждали, а «Ман Сити» проиграл только раз

06 сентября 2022, 08:07 | Обновлено 06 сентября 2022, 08:13
88
0
Севилья – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 сентября, в Севилье на поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан», вместимостью 45 500 зрителей, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Севилья» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Подопечные Хулена Лопетеги в нынешней кампании пока чувствует себя не достаточно уверенно, показывая довольно-таки посредственные результаты. На старте нового сезона в чемпионате Испании они добились лишь одной ничьей при трех поражениях, и закономерно занимают в турнирной таблице только 17 место. Позади них - трио аутсайдеров.

Стартовала «Севилья» с выездного поражения со счетом 1:2 от «Осасуны», а затем дома поделила очки с «Вальядолидом» - 1:1. После «нервионцы» вновь в гостях проиграли «Альмерии» (1:2), и получили разгромное фиаско в домашней встрече с «Барселоной» - 0:3.

Что до кадровых проблем нынешней «Севильи», то в ее лазарете находятся Корона, Маркан и Оливер Торрес.

Манчестер Сити

«Горожане» на почин стартовавшего сезона, имея статус действующего чемпиона Англии, потерпели поражение от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок страны – 1:3. Неудачу они переварили хладнокровно, и на старте новой кампании в английской Премьер-лиге нынче обходятся без провалов. Впрочем, это не позволяет «Ман Сити» быть лидером таблицы. В ней первое место занимает «Арсенал», у которого 15 очков. Парни Хосепа Гвардиолы идут следом, имея в «сообщниках» лондонский «Тоттенхэм» (по 14 пунктов).

В двух стартовых турах «Сити» переиграл вначале «Вест Хэм» в Лондоне (2:0), затем «Борнмут» дома (4:0), а затем разошелся миром с «Ньюкаслом» - 3:3. После этого у команды вновь последовали две победы: дома на «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0), а также гостевая ничья с «Астон Виллой» - 1:1.

Под вопросом на предстоящий матч находится Филлипс, зато точно на поле не появятся Уокер, Ляпорт и Стоунс.

Ориентировочные составы

Севилья: Боно – Навас, Ньянзу, Рекик, Акунья, Хордан, Фернандо, Ракитич, Ламела, Гомес, Эн-Несири.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Альварес, Фоден, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

6 сентября, вторник

«Севилья» - «Манчестер Сити»
Севилья. «Рамон Санчес Писхуан». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «В Испании играть всегда непросто»
Томас ТУХЕЛЬ: «Динамо Загреб заслужило свое место в групповом этапе»
Селтик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
прогнозы Лига чемпионов Севилья Манчестер Сити Севилья - Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор
Футбол | 05 сентября 2022, 22:12 0
Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор
Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги

Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Футбол | 05 сентября 2022, 12:24 50
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды
Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды

Эти футболисты будут готовиться к трем матчам Лиги наций УЕФА

Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open
Теннис | 06.09.2022, 01:20
Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open
Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Баскетбол | 05.09.2022, 23:54
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 05.09.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
04.09.2022, 20:50 20
Футбол
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 14
Футбол
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
04.09.2022, 22:50 5
Футбол
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
05.09.2022, 09:22 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
04.09.2022, 16:50 3
Бокс
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира!
05.09.2022, 19:50 35
Волейбол
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности