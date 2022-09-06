Во вторник, 6 сентября, в Севилье на поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан», вместимостью 45 500 зрителей, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Севилья» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Подопечные Хулена Лопетеги в нынешней кампании пока чувствует себя не достаточно уверенно, показывая довольно-таки посредственные результаты. На старте нового сезона в чемпионате Испании они добились лишь одной ничьей при трех поражениях, и закономерно занимают в турнирной таблице только 17 место. Позади них - трио аутсайдеров.

Стартовала «Севилья» с выездного поражения со счетом 1:2 от «Осасуны», а затем дома поделила очки с «Вальядолидом» - 1:1. После «нервионцы» вновь в гостях проиграли «Альмерии» (1:2), и получили разгромное фиаско в домашней встрече с «Барселоной» - 0:3.

Что до кадровых проблем нынешней «Севильи», то в ее лазарете находятся Корона, Маркан и Оливер Торрес.

Манчестер Сити

«Горожане» на почин стартовавшего сезона, имея статус действующего чемпиона Англии, потерпели поражение от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок страны – 1:3. Неудачу они переварили хладнокровно, и на старте новой кампании в английской Премьер-лиге нынче обходятся без провалов. Впрочем, это не позволяет «Ман Сити» быть лидером таблицы. В ней первое место занимает «Арсенал», у которого 15 очков. Парни Хосепа Гвардиолы идут следом, имея в «сообщниках» лондонский «Тоттенхэм» (по 14 пунктов).

В двух стартовых турах «Сити» переиграл вначале «Вест Хэм» в Лондоне (2:0), затем «Борнмут» дома (4:0), а затем разошелся миром с «Ньюкаслом» - 3:3. После этого у команды вновь последовали две победы: дома на «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0), а также гостевая ничья с «Астон Виллой» - 1:1.

Под вопросом на предстоящий матч находится Филлипс, зато точно на поле не появятся Уокер, Ляпорт и Стоунс.

Ориентировочные составы

Севилья: Боно – Навас, Ньянзу, Рекик, Акунья, Хордан, Фернандо, Ракитич, Ламела, Гомес, Эн-Несири.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Альварес, Фоден, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

6 сентября, вторник