Лига чемпионов07 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:35
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Севилья – Манчестер Сити – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:35
125
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6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ман Сити» на выезде разгромил «Севилью» (0:4).
Голы забили: Холланд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2.
Севилья – Манчестер Сити – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Ман Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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