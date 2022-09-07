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Лига Чемпионов
Севилья
06.09.2022, FT 0 : 4
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:35
125
0

Севилья – Манчестер Сити – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 03:12 | Обновлено 07 сентября 2022, 03:35
125
0
Севилья – Манчестер Сити – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити

6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ман Сити» на выезде разгромил «Севилью» (0:4).

Голы забили: Холланд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2.

Севилья – Манчестер Сити – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Ман Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Севилья - Манчестер Сити Севилья Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник Sport.ua
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