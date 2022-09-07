Группа G. Манчестер Сити на выезде разгромил Севилью

Во втором матче первого тура Лиги чемпионов в группе G «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Севилью». Дубль на счету Эрлинга Холанда.

«Севилья» - «Манчестер Сити» - 0:4

Голы: 0:1 – 20 Холанд, 0:2 – 58 Фоден, 0:3 – 67 Холанд, 0:4 – 90 Рубен Диаш.

«Севилья» – Буну, Навас, Ньянзу, Кармона, Акунья, Теллес (Дольберг, 57), Ракитич (Рафа Мир, 46), Дилэйни (Жордан, 46), Гудель, Гомес (Сусо, 73), Иско (Янузай, 78).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Серхио Гомес, де Брюйне (Марез, 78), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 78), Грилиш (Гюндоган, 62), Фоден (Палмер, 70), Холанд (Альварес, 70).

Предупреждение: Рафа Мир (89).

Ранее в группе G «Боруссия» Дортмунд разгромила «Копенгаген».

Турнирная таблица группы G: