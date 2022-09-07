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Лига Чемпионов
Севилья
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Ман Сити
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 00:11 |
565
1

Группа G. Манчестер Сити на выезде разгромил Севилью

Дубль оформил Эрлинг Холанд

07 сентября 2022, 00:11 |
565
1
Группа G. Манчестер Сити на выезде разгромил Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче первого тура Лиги чемпионов в группе G «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Севилью». Дубль на счету Эрлинга Холанда.

«Севилья» - «Манчестер Сити» - 0:4
Голы: 0:1 – 20 Холанд, 0:2 – 58 Фоден, 0:3 – 67 Холанд, 0:4 – 90 Рубен Диаш.

«Севилья» – Буну, Навас, Ньянзу, Кармона, Акунья, Теллес (Дольберг, 57), Ракитич (Рафа Мир, 46), Дилэйни (Жордан, 46), Гудель, Гомес (Сусо, 73), Иско (Янузай, 78).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Серхио Гомес, де Брюйне (Марез, 78), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 78), Грилиш (Гюндоган, 62), Фоден (Палмер, 70), Холанд (Альварес, 70).

Предупреждение: Рафа Мир (89).

Ранее в группе G «Боруссия» Дортмунд разгромила «Копенгаген».

Турнирная таблица группы G:

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Манчестер Сити Севилья Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Дивився 1й тайм(2й уже переключився до Шахтаря)з цим довгоногим Холандом МС в цьому сезоні може дійсно замахнутися на кубок.(а Шахтар приємно здивував)
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