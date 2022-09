Перегнал Эдвина ван дер Сара и Тима Ховарда! Де Хеа установил рекорд МЮ

После матча 5-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером», который завершился со счетом 1:0, вратарь «красных дьяволов» Давид Де Хеа установил новый рекорд АПЛ среди вратарей «МЮ» по сухим матчам.

Для 31-летнего испанского вратаря эта игра стала 133-й без пропущенных мячей в матчах АПЛ.

Ранее рекорд удерживали Эдвин ван дер Сар и Тим Ховард, проведшие за МЮ по 132 сухих матча в АПЛ.

David De Gea has now kept 133 Premier League clean sheets. The most of any Goalkeeper to play for Manchester United:



🥇 David De Gea - 133

🥈 Tim Howard & Edwin Van der Sar - 132

🥉 Peter Schmeichel - 128



