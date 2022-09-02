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Чемпионат Англии
Лестер
01.09.2022, FT 0 : 1
Ман Юнайтед
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Англия
02 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:06
88
0

Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:06
88
0
Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Лестером» (1:0).

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Единственный мяч забил форвард гостей Джейдон Санчо. Форвард Криштиану Роналду заменил Санчо на 68-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 5-е место АПЛ. «Лестер» имеет 1 балл и находится на последней 20-й позиции.

АПЛ. 5-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Санчо, 23.

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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