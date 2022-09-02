01.09.2022, FT 0 : 1
Англия02 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:06
88
0
Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги
02 сентября 2022, 02:25 | Обновлено 02 сентября 2022, 03:06
88
0
В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Лестером» (1:0).
Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Единственный мяч забил форвард гостей Джейдон Санчо. Форвард Криштиану Роналду заменил Санчо на 68-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 5-е место АПЛ. «Лестер» имеет 1 балл и находится на последней 20-й позиции.
АПЛ. 5-й тур
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Санчо, 23.
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2022, 00:53 0
Лондонский клуб заплатит «Барселоне» 14 млн евро и отдаст Маркоса Алонсо
Футбол | 01 сентября 2022, 15:05 49
Также организациям запрещено снимать очки с клубов
Футбол | 01.09.2022, 20:00
Футбол | 01.09.2022, 10:33
Футбол | 01.09.2022, 18:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2022, 12:20 11
31.08.2022, 09:00 2
31.08.2022, 04:35 2
31.08.2022, 10:05 41
31.08.2022, 22:35 18
Бокс
01.09.2022, 11:45 5
31.08.2022, 22:34 4