Гол Санчо принес Ман Юнайтед выездную победу над Лестером в АПЛ

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Лестером» (1:0).

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Единственный мяч забил форвард гостей Джейдон Санчо. Форвард Криштиану Роналду заменил Санчо на 68-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 5-е место АПЛ. «Лестер» имеет 1 балл и находится на последней 20-й позиции

АПЛ. 5-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Санчо, 23.

Лестер: Уорд, Джастин, Эванс, Ндиди, Томас, Мэддисон, Барнс, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Сумаре, Дьюзбери-Холл, Варди (Дака, 87).

Ман Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд (Фред, 87), Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 59).

Предупреждения: Мэддисон, 87 – Диогу Далот, 28, Маласиа, 43, Мартинес, 49.