В четверг, 1 сентября, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч пятого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Крэйга Поусона из Ротерема прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Лестер



Команда Брендана Роджерса во время летней трансферной кампании серьезно недополучила в плане финансовых ресурсов, что непосредственно нанесло удар по ее амбициям в текущем сезоне. «Лестер» сразу же попал в кризис результатов в рамках национального первенство, и теперь только противостояния, подобные матчу в рамках Кубка английской лиги против скромного «Стокпорта» могут служить отрадой для футболистов и фанатов «лис». Однако даже против таких соперников представители графства Лестершир достигают необходимого результата только по результатам серии послематчевых пенальти.

В АПЛ же футболисты Роджерса серьезно забуксовали уже на самом старте, сумев добыть один балл исключительно в первом матче против «Брентфорда» (2:2). После этого «Лестер» познал поражения в дуэлях против «Арсенала» (2:4), «Саутгемптона» (1:2) и «Челси» (1:2). Как видим, команда все еще старается бороться, и календарь ей в этом совершенно не помогает, однако в предпоследний день английского трансферного окна «лисы» лишились своего наиболее перспективного футболиста – центрального защитника Весли Фофана, который отправился во все тот же «Челси» за 82,5 млн евро. Если эти деньги не улучшат положение команды, то что тогда?

Манчестер Юнайтед



У «Манчестер Юнайтед» проблем с финансированием в новейшей истории не было никогда, поэтому «Красные дьяволы» вполне могут позволить себе провести рекордное по уровню затрат трансферное окно, положительный эффект которого все равно будет находиться под большим сомнением. Попытки нового главного тренера команды, Эрика тен Хага, собрать в Англии филиал закаленных в боях экс-футболистов амстердамского «Аякса» выглядят достаточно забавно, однако, учитывая философию нидерландских чемпионов, яркий стиль футбола может прийтись ко двору болельщикам команды во время столь неоднозначного периода.

«Юнайтед» проиграли на старте «Брайтону» (1:2) и «Брентфоду» (0:4), после чего получили в свой адрес убийственную порцию критики. Однако это в итоге взбодрило команду тен Хага настолько, что ей удалось победить сразу два раза за одну неделю в противостояниях против «Ливерпуля» (2:1) и «Саутгемптона» (1:0). Это, с одной стороны, может показать нам, что «Красные дьяволы» постепенно идут на поправку, а с другой – может пустить пыль в глаза, так как дальше у команды будут испытания «Арсеналом» в его сумасшедшей форме и стартовые поединки в Лиге Европы УЕФА против «Реала Сосьедад» и «Шерифа».

Ориентировочные составы



«Лестер»: Уорд – Джастин, Эванс, Амарти, Кастань – Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Ндиди – Барнс, Перес – Варди.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Маласия, Мартинес, Варан, Даллот – Эриксен, Каземиро – Эланга, Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Эрика тен Хага продолжит набирать обороты. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

1 сентября, четверг

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»

Лестер. «Кингс Пауэр». 22:00

Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерем, Англия)

Прогноз Sport.ua – 1:3

1 сентября, четверг