Челси расторг контракт с защитником. Он продолжит карьеру в Барселоне

Лондонский «Челси» официально сообщил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.

Испанский футболист провел 6 лет в английском клубе. Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23, но стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В заявлении на официальном сайте «Челси» сказано: «Мы хотим поблагодарить Маркоса за его службу «синим» и пожелать всего наилучшего в дальнейшей карьере. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу в пятницу, 2 сентября».

Алонсо продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Фактически он является частью обмена на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который отправился в обратном направлении.

За 6 лет в клубе 31-летний Маркос Алонсо сыграл 212 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙