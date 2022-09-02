Челси расторг контракт с защитником. Он продолжит карьеру в Барселоне
Де-факто Маркос Алонсо является частью обмена на Пьера-Эмерика Обамеянга
Лондонский «Челси» официально сообщил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.
Испанский футболист провел 6 лет в английском клубе. Контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23, но стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
В заявлении на официальном сайте «Челси» сказано: «Мы хотим поблагодарить Маркоса за его службу «синим» и пожелать всего наилучшего в дальнейшей карьере. Мы полноценно отдадим дань уважения Маркосу в пятницу, 2 сентября».
Алонсо продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Фактически он является частью обмена на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который отправился в обратном направлении.
За 6 лет в клубе 31-летний Маркос Алонсо сыграл 212 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.
Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙
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