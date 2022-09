Мемфис Депай принял решение остаться в Барселоне

Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в каталонском клубе.

Сам игрок написал в Твиттере: «Я решил остаться в «Барсе»! Полностью предан спортивным успехам клуба».

В нынешнее межсезонье футболистом интересовались «Челси», «Ман Юнайтед», «Ювентус».

Мемфис стал футболистом «сине-гранатовых» летом 2021 года, после чего сыграл 38 матчей и забил 13 голов.

В текущем сезоне Депай не сыграл ни минуты за каталонцев. Его контракт с «Барсой» действует до 30 июня 2023 года.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca