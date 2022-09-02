Мемфис Депай принял решение остаться в Барселоне
В текущем сезоне нидерландский форвард не сыграл ни минуты за каталонцев
Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в каталонском клубе.
Сам игрок написал в Твиттере: «Я решил остаться в «Барсе»! Полностью предан спортивным успехам клуба».
В нынешнее межсезонье футболистом интересовались «Челси», «Ман Юнайтед», «Ювентус».
Мемфис стал футболистом «сине-гранатовых» летом 2021 года, после чего сыграл 38 матчей и забил 13 голов.
В текущем сезоне Депай не сыграл ни минуты за каталонцев. Его контракт с «Барсой» действует до 30 июня 2023 года.
I have decided to stay at Barça !— Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022
Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ВСУ пытаются выбить российских оккупантов с юга Украины
Португалец намерен покинуть «Манчестер Юнайтед»