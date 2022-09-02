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Испания
02 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:43
21
0

Мемфис Депай принял решение остаться в Барселоне

В текущем сезоне нидерландский форвард не сыграл ни минуты за каталонцев

02 сентября 2022, 01:23 | Обновлено 02 сентября 2022, 01:43
21
0
Мемфис Депай принял решение остаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нидерландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в каталонском клубе.

Сам игрок написал в Твиттере: «Я решил остаться в «Барсе»! Полностью предан спортивным успехам клуба».

В нынешнее межсезонье футболистом интересовались «Челси», «Ман Юнайтед», «Ювентус».

Мемфис стал футболистом «сине-гранатовых» летом 2021 года, после чего сыграл 38 матчей и забил 13 голов.

В текущем сезоне Депай не сыграл ни минуты за каталонцев. Его контракт с «Барсой» действует до 30 июня 2023 года.

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