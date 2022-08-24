«Барселона» продолжает поиски нового клуба для своего форварда Мемфиса Депая. По информации испанских СМИ, Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы предложить за 28-летнего нидерландца 10 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Депая считался «Ювентус». Однако запросы форварда по зарплате оказались слишком высокими для туринского клуба, и он переключился на Аркадиуша Милика из «Марселя».

Ранее Депай уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2015 – 2017 годах. Контракт форварда с «Барселоной» действует до лета 2023 года.