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Англия
24 августа 2022, 12:43 |
395
0

Депай может вернуться в Манчестер Юнайтед

Вариант с «Ювентусом» отпал

24 августа 2022, 12:43 |
395
0
Депай может вернуться в Манчестер Юнайтед
ФК Барселона. Мемфис Депай

«Барселона» продолжает поиски нового клуба для своего форварда Мемфиса Депая. По информации испанских СМИ, Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы предложить за 28-летнего нидерландца 10 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Депая считался «Ювентус». Однако запросы форварда по зарплате оказались слишком высокими для туринского клуба, и он переключился на Аркадиуша Милика из «Марселя».

Ранее Депай уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2015 – 2017 годах. Контракт форварда с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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Источник Marca
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