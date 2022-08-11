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Италия
11 августа 2022, 03:08 |
27
0

Депай близок к переходу в Ювентус

Контракт с туринским клубом уже согласован

11 августа 2022, 03:08 |
27
0
Депай близок к переходу в Ювентус
ФК Барселона. Мемфис Депай

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». 28-летний форвард уже согласовал с итальянским клубом 2-летний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

«Барселона» либо получит от «Ювентуса» за Депая небольшую символическую сумму, либо же форвард и вовсе перейдет в качестве свободного агента, предварительно расторгнув контракт с каталонцами.

Избавиться от Депая «Барселоне» необходимо для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность заявить новичков команды на сезон. Еще в конце июля Депай категорически не хотел покидать «Барселону».

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Источник El Mundo Deportivo
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