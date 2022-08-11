Депай близок к переходу в Ювентус
Контракт с туринским клубом уже согласован
Форвард «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». 28-летний форвард уже согласовал с итальянским клубом 2-летний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год.
«Барселона» либо получит от «Ювентуса» за Депая небольшую символическую сумму, либо же форвард и вовсе перейдет в качестве свободного агента, предварительно расторгнув контракт с каталонцами.
Избавиться от Депая «Барселоне» необходимо для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность заявить новичков команды на сезон. Еще в конце июля Депай категорически не хотел покидать «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА, который прошел в Хельсинки
Кажется, не слишком привлекательный бой для фанов