Депай близок к переходу в Ювентус

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». 28-летний форвард уже согласовал с итальянским клубом 2-летний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

«Барселона» либо получит от «Ювентуса» за Депая небольшую символическую сумму, либо же форвард и вовсе перейдет в качестве свободного агента, предварительно расторгнув контракт с каталонцами.

Избавиться от Депая «Барселоне» необходимо для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность заявить новичков команды на сезон. Еще в конце июля Депай категорически не хотел покидать «Барселону».