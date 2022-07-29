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  4. Депай наотрез отказался покидать Барселону
Испания
29 июля 2022, 20:05 |
511
0

Депай наотрез отказался покидать Барселону

Форвард твердо намерен остаться в Каталонии

29 июля 2022, 20:05 |
511
0
Депай наотрез отказался покидать Барселону
ФК Барселона. Мемфис Депай

«Барселона» нынешним летом усилилась форвардами Робертом Левандовски и Рафиньей, из-за чего в линии атаки возник перебор исполнителей. Из-за этого каталонцы хотят избавиться от Мемфиса Депая.

Однако сам форвард твердо намерен остаться в «Барселоне». Он сообщил партнерам по команде, что не покинет клуб даже если каталонцы подпишут шестерых форвардов.

Год назад Депай согласился на существенное снижение зарплаты и сейчас хочет отработать контракт с «Барселоной» до конца. Соглашение действует до лета 2023 года.

Ранее «Барселона» предложила Депая «Ювентусу».

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Источник Sport.es
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