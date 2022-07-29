Депай наотрез отказался покидать Барселону
Форвард твердо намерен остаться в Каталонии
«Барселона» нынешним летом усилилась форвардами Робертом Левандовски и Рафиньей, из-за чего в линии атаки возник перебор исполнителей. Из-за этого каталонцы хотят избавиться от Мемфиса Депая.
Однако сам форвард твердо намерен остаться в «Барселоне». Он сообщил партнерам по команде, что не покинет клуб даже если каталонцы подпишут шестерых форвардов.
Год назад Депай согласился на существенное снижение зарплаты и сейчас хочет отработать контракт с «Барселоной» до конца. Соглашение действует до лета 2023 года.
Ранее «Барселона» предложила Депая «Ювентусу».
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