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  4. Барселона предложила Ювентусу подписать Депая
Испания
29 июля 2022, 02:02 |
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Барселона предложила Ювентусу подписать Депая

Каталонцы не рассчитывают на нидерландского форварда

29 июля 2022, 02:02 |
35
0
Барселона предложила Ювентусу подписать Депая
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий Мемфис Депай, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в Италии. Каталонцы предложили услуги нидерландца «Ювентусу».

Руководство «Барселоны», как и тренерский штаб, не рассчитывают на Депая, который присоединился к команде прошлым летом. Каталонцы решают финансовые проблемы и потому решили продать 28-летнего игрока.

Согласно информации источника, тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах Депая, на счету которого 37 матчей за «Барселону», 13 голов и 2 результативные передачи.

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Источник Corriere dello Sport
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