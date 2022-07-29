Барселона предложила Ювентусу подписать Депая

Нападающий Мемфис Депай, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в Италии. Каталонцы предложили услуги нидерландца «Ювентусу».

Руководство «Барселоны», как и тренерский штаб, не рассчитывают на Депая, который присоединился к команде прошлым летом. Каталонцы решают финансовые проблемы и потому решили продать 28-летнего игрока.

Согласно информации источника, тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах Депая, на счету которого 37 матчей за «Барселону», 13 голов и 2 результативные передачи.