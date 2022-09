ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился 25-летним полузащитником из Валенсии

Испанский полузащитник Карлос Солер официально перешел из «Валенсии» в французский «ПСЖ».

25-летний хавбек и руководство клуба подписали контракт на 5 сезонов, до лета 2027 года.

Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 18 млн евро + 3 млн евро в качестве бонусов.

Интересно, что Солер всю карьеру провел в «Валенсии». В прошлом сезоне испанец забил 12 голов в 38 матчах, если учитывать все турниры. Также он имеет в активе 9 матчей за сборную Испании, в которых забил 3 гола.

