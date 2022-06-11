Атлетико хочет подписать лидера Валенсии

Один из лидеров «Валенсии», полузащитник Карлос Солер может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

По данным источника, «матрасники» всерьез намерены приобрести 25-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне Карлос Солер провел за «Валенсию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.