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Испания
11 июня 2022, 12:44 | Обновлено 11 июня 2022, 12:49
169
0

Атлетико хочет подписать лидера Валенсии

Карлос Солер может сменить клубную прописку

11 июня 2022, 12:44 | Обновлено 11 июня 2022, 12:49
169
0
Атлетико хочет подписать лидера Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Солер

Один из лидеров «Валенсии», полузащитник Карлос Солер может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

По данным источника, «матрасники» всерьез намерены приобрести 25-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне Карлос Солер провел за «Валенсию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Карлос Солер Атлетико Мадрид Валенсия
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Источник Fichajes.com
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