Пеп ГВАРДИОЛА: «Бернарду Силва останется в Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола опроверг слухи о том, что португальский полузащитник Бернарду Силва покинет клуб в это трансферное окно:

«Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити», я четко и ясно дал это понять.

Он незаменим для нас во многих вещах, Бернарду способен играть на трех, четырех или пяти позициях».

Ранее Пеп также заявил, что не держит Бернарду в «Сити». Видимо, мнения у тренера и игрока изменились.

