Англия29 декабря 2024, 15:54 |
641
0
Сыграет ли Забарный? Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Борнмут
Матч начнется в 17:00
29 декабря 2024, 15:54 |
641
0
29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».
Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле в этом матче с первых минут.
Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Four changes for #FULBOU ✊ pic.twitter.com/NlPCb4mENC— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 29, 2024
Marco Silva's Fulham. ⚪️#FULBOU pic.twitter.com/xSX5y9RBK5— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 29, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 декабря 2024, 07:05 0
Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа
Футбол | 29 декабря 2024, 15:39 0
Александр Андриевский может перебраться в Черкассы
Футбол | 29.12.2024, 12:09
Футбол | 29.12.2024, 15:07
Бокс | 28.12.2024, 17:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2024, 08:32 5
28.12.2024, 19:11 2
27.12.2024, 21:43
28.12.2024, 13:02 6
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
28.12.2024, 23:22 2
28.12.2024, 14:12 7