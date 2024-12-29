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  4. Сыграет ли Забарный? Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Борнмут
Англия
29 декабря 2024, 15:54 |
641
0

Сыграет ли Забарный? Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Борнмут

Матч начнется в 17:00

29 декабря 2024, 15:54 |
641
0
Сыграет ли Забарный? Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».

Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле в этом матче с первых минут.

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Илья Забарный Борнмут Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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