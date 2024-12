Сыграет ли Забарный? Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Борнмут

29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Борнмутом».

Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный выйдет на поле в этом матче с первых минут.

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

