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  4. ГВАРДИОЛА – про Бернарду Силву: «Я не хочу, чтоб кто-то был недоволен»
Англия
25 августа 2022, 07:40 |
402
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ГВАРДИОЛА – про Бернарду Силву: «Я не хочу, чтоб кто-то был недоволен»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал возможный переход португальца в «Барселону»

25 августа 2022, 07:40 |
402
0
ГВАРДИОЛА – про Бернарду Силву: «Я не хочу, чтоб кто-то был недоволен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вчера, 24 апреля, прошел благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити». После матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола пообщался с журналистами. В частности, он обсудил и слухи на счет Бернарду Силвы:

«Он наш игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами, потому что он очень важен для команды, но я не хочу, чтобы кто-то был несчастен и если он решит перейти, то это его выбор. Естественно я надеюсь, что он останется, потому что он превосходный игрок.

Как игрок и как человек он один из лучших, с кем я когда-либо сотрудничал. Бернарду нравится идея с переходом в «Барселону», но что будет дальше – неизвестно.

Осталось семь дней, Бернарду может уйти. И если это все таки произойдет, то нам придется искать ему замену в кротчайшие сроки, а это будет не легко».

У главного тренера «Барселоны» Хави также спросили, интересен ли португалец клубу. 

«Кому не нравится Бернарду Силва? Или Холанд, или Де Брюйне?.

У Сильвы есть отличная способность быстро принимать верные решения, он очень хорошо владеет мячом. Его переход к нам в клуб? Это зависит не от меня, но я чего-то конкретного не слышал»,  – ответил Хави.

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Источник Daily Mail
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