ГВАРДИОЛА – про Бернарду Силву: «Я не хочу, чтоб кто-то был недоволен»

Вчера, 24 апреля, прошел благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити». После матча главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола пообщался с журналистами. В частности, он обсудил и слухи на счет Бернарду Силвы:

«Он наш игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами, потому что он очень важен для команды, но я не хочу, чтобы кто-то был несчастен и если он решит перейти, то это его выбор. Естественно я надеюсь, что он останется, потому что он превосходный игрок.

Как игрок и как человек он один из лучших, с кем я когда-либо сотрудничал. Бернарду нравится идея с переходом в «Барселону», но что будет дальше – неизвестно.

Осталось семь дней, Бернарду может уйти. И если это все таки произойдет, то нам придется искать ему замену в кротчайшие сроки, а это будет не легко».

У главного тренера «Барселоны» Хави также спросили, интересен ли португалец клубу.

«Кому не нравится Бернарду Силва? Или Холанд, или Де Брюйне?.

У Сильвы есть отличная способность быстро принимать верные решения, он очень хорошо владеет мячом. Его переход к нам в клуб? Это зависит не от меня, но я чего-то конкретного не слышал», – ответил Хави.