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Барселона
24.08.2022, FT 3 : 3
Ман Сити
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Испания
25 августа 2022, 00:32 | Обновлено 25 августа 2022, 00:55
378
0

Три-три. Барселона и Ман Сити сыграли вничью в благотворительном матче

Матч помощи для людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом

25 августа 2022, 00:32 | Обновлено 25 августа 2022, 00:55
378
0
Три-три. Барселона и Ман Сити сыграли вничью в благотворительном матче
ФК Барселона

24 августа в 22:30 испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» провели благотворительный матч.

Поединок прошел под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом.

Команды забили по три гола, и игра завершилась вничью

Благотворительный матч

24 августа, Барселона, Камп Ноу

Барселона (Испания) – Ман Сити (Англия) – 3:3

Голы: Обамеянг, 29, Ф. де йонг, 66, Депай, 79 – Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен).

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Источник Sport.ua
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