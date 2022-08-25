Товарищеские матчи
Испания25 августа 2022, 00:32 | Обновлено 25 августа 2022, 00:55
378
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Три-три. Барселона и Ман Сити сыграли вничью в благотворительном матче
Матч помощи для людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом
25 августа 2022, 00:32 | Обновлено 25 августа 2022, 00:55
378
0
24 августа в 22:30 испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» провели благотворительный матч.
Поединок прошел под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом.
Команды забили по три гола, и игра завершилась вничью
Благотворительный матч
24 августа, Барселона, Камп Ноу
Барселона (Испания) – Ман Сити (Англия) – 3:3
Голы: Обамеянг, 29, Ф. де йонг, 66, Депай, 79 – Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен).
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