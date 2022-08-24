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Ман Сити
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Испания
24 августа 2022, 22:30 | Обновлено 24 августа 2022, 22:43
1664
0

Барселона – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите благотворительный матч, который проходит 24 августа в 22:30

24 августа 2022, 22:30 | Обновлено 24 августа 2022, 22:43
1664
0
Барселона – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ман Сити. Холанд и Левандовски

24 августа в 22:30 испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» проводят благотворительный матч.

Поединок проходит под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом.

Барселона – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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