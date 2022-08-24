Испания24 августа 2022, 22:30 | Обновлено 24 августа 2022, 22:43
1664
0
Барселона – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите благотворительный матч, который проходит 24 августа в 22:30
24 августа 2022, 22:30 | Обновлено 24 августа 2022, 22:43
1664
0
24 августа в 22:30 испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» проводят благотворительный матч.
Поединок проходит под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом.
Барселона – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 августа 2022, 17:06 2
Промоутер – о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира
Бокс | 24 августа 2022, 14:25 15
Британец требует, чтобы все было согласовано до 1 сентября
Футбол | 24.08.2022, 12:45
Футбол | 23.08.2022, 23:51
Футбол | 24.08.2022, 17:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2022, 01:30 6
23.08.2022, 21:19 21
24.08.2022, 11:55 31
22.08.2022, 16:38
23.08.2022, 11:38 2
Бокс
23.08.2022, 14:20 25
23.08.2022, 18:41 6