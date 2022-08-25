Товарищеские матчи
Англия25 августа 2022, 03:06 | Обновлено 25 августа 2022, 03:41
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Барселона – Ман Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор благотворительного матча
25 августа 2022, 03:06 | Обновлено 25 августа 2022, 03:41
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В среду, 24 августа, состоялся благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити» в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.
Команды забили по три гола, и игра завершилась вничью.
Благотворительный матч
24 августа, Барселона, Камп Ноу
Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3
Голы: Обамеянг, 29, Френки де Йонг, 66, Депай, 79 – Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен).
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Ман Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
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