Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Ман Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Барселона
24.08.2022, FT 3 : 3
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 августа 2022, 03:06 | Обновлено 25 августа 2022, 03:41
420
0

Барселона – Ман Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор благотворительного матча

25 августа 2022, 03:06 | Обновлено 25 августа 2022, 03:41
420
0
Барселона – Ман Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов и обзор
Instagram. ФК Барселона

В среду, 24 августа, состоялся благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити» в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.

Команды забили по три гола, и игра завершилась вничью.

Благотворительный матч

24 августа, Барселона, Камп Ноу

Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3

Голы: Обамеянг, 29, Френки де Йонг, 66, Депай, 79 – Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Ман Сити).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Ман Сити).
По теме:
Трабзонспор – Копенгаген – 0:0. Нули устроили датчан. Видеообзор матча
Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1. Хорваты вырвали победу. Видео голов
ПСВ – Рейнджерс – 0:1. Дикая ошибка защиты. Видео гола и обзор матча
Барселона Манчестер Сити Барселона - Манчестер Сити благотворительные матчи товарищеские матчи видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейнджерс переиграл ПСВ на выезде и пробился в групповой раунд ЛЧ
Футбол | 25 августа 2022, 00:41 1
Рейнджерс переиграл ПСВ на выезде и пробился в групповой раунд ЛЧ
Рейнджерс переиграл ПСВ на выезде и пробился в групповой раунд ЛЧ

Копенгаген в гостях сыграл вничью с Трабзонспором и прошел дальше

Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Бокс | 24 августа 2022, 22:59 4
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»

Американский боксер готов сразиться против любого супертяжа

Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Футбол | 24.08.2022, 11:55
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Эдди ХИРН: «Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком»
Бокс | 24.08.2022, 17:06
Эдди ХИРН: «Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком»
Эдди ХИРН: «Тайсон Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Бокс | 24.08.2022, 13:45
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
23.08.2022, 21:19 21
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
23.08.2022, 10:00 2
Футбол
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
24.08.2022, 17:46 3
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
23.08.2022, 01:30 6
Бокс
Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
23.08.2022, 15:11
Бокс
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
24.08.2022, 14:25 24
Бокс
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
24.08.2022, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности