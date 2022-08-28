US Open28 августа 2022, 01:05 |
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Получили wild card. Сестры Уильямс сыграют в парном разряде US Open
Американки ранее в паре дважды выигрывали Открытый чемпионат США
28 августа 2022, 01:05 |
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на Открытом чемпионате США. Американки получили wild card от организаторов US Open.
Кроме сестер Уильямс wild card получили еще шесть женских пар. Ранее американки дважды выигрывали домашние соревнования в парном разряде.
US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Serena Williams and Venus Williams have been granted a wildcard into doubles. #USOpen pic.twitter.com/Rd9eDexb62— WTA Insider (@WTA_insider) August 27, 2022
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