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  4. Получили wild card. Сестры Уильямс сыграют в парном разряде US Open
US Open
28 августа 2022, 01:05 |
4
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Получили wild card. Сестры Уильямс сыграют в парном разряде US Open

Американки ранее в паре дважды выигрывали Открытый чемпионат США

28 августа 2022, 01:05 |
4
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Получили wild card. Сестры Уильямс сыграют в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на Открытом чемпионате США. Американки получили wild card от организаторов US Open.

Кроме сестер Уильямс wild card получили еще шесть женских пар. Ранее американки дважды выигрывали домашние соревнования в парном разряде.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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Источник Sport.ua
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