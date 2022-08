Получили wild card. Сестры Уильямс сыграют в парном разряде US Open

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на Открытом чемпионате США. Американки получили wild card от организаторов US Open.

Кроме сестер Уильямс wild card получили еще шесть женских пар. Ранее американки дважды выигрывали домашние соревнования в парном разряде.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Serena Williams and Venus Williams have been granted a wildcard into doubles. #USOpen pic.twitter.com/Rd9eDexb62