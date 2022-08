АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня, в День Независимости Украины, официальные аккаунты АПЛ в соцсетях поздравили украинцев с национальным праздником.

«Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины», - гласит заявление АПЛ.

The Premier League and our clubs continue to stand together with the people of Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZNcN0oKgME — Premier League (@premierleague) August 24, 2022

К поздравлениям присоединился и клуб Виталия Миколенко, «Эвертон»:

«Мы остаемся солидарными с народом Украины в День Независимости».

🇺🇦 | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day 🌻#StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT — Everton (@Everton) August 24, 2022