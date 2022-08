ВИДЕО. Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта забил второй гол за Сток

Нападающий «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс принес своей команде ничью в матче четвертого круга Чемпионшипа против «Мидлсбро» (2:2).

20-летний форвард вышел на замену на 78-й минуте при счете 1:2 и сумел отличится в компенсированное время матча. «Сток Сити» набрал четвертое очко в четырех матчах.

Димарджио является сыном бывшего форварда «Манчестер Сити» и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» и английской национальной команды Иана Райта.

Иан Райт после этого гола написал в твиттере: «Моему внуку пришлось забить, чтобы напомнить всем, сколько им лет».

Димарджио является воспитанником «Манчестер Сити». В составе «Сток Сити» провел 14 матчей, забил 2 гола.

Гол Райт-Филлипса

My grandson had to score to remind everyone how old they are 😂👴🏿👵🏿♥️ pic.twitter.com/BC35CPBVnq