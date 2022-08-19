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  4. ВИДЕО. Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта забил второй гол за Сток
Англия
19 августа 2022, 11:23 |
252
0

ВИДЕО. Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта забил второй гол за Сток

Дед очень обрадовался этому забитому мячу

19 августа 2022, 11:23 |
252
0
ВИДЕО. Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта забил второй гол за Сток
Getty Images/Global Images Ukraine. Димарджио Райт-Филлипс

Нападающий «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс принес своей команде ничью в матче четвертого круга Чемпионшипа против «Мидлсбро» (2:2).

20-летний форвард вышел на замену на 78-й минуте при счете 1:2 и сумел отличится в компенсированное время матча. «Сток Сити» набрал четвертое очко в четырех матчах.

Димарджио является сыном бывшего форварда «Манчестер Сити» и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» и английской национальной команды Иана Райта.

Иан Райт после этого гола написал в твиттере: «Моему внуку пришлось забить, чтобы напомнить всем, сколько им лет».

Димарджио является воспитанником «Манчестер Сити». В составе «Сток Сити» провел 14 матчей, забил 2 гола. 

Гол Райт-Филлипса

Обзор матча

 

 

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Шон Райт-Филлипс Димарджио Райт-Филлипс Иан Райт
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Источник Sport.ua
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