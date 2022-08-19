ВИДЕО. Сын Шона Райт-Филлипса и внук Иана Райта забил второй гол за Сток
Дед очень обрадовался этому забитому мячу
Нападающий «Сток Сити» Димарджио Райт-Филлипс принес своей команде ничью в матче четвертого круга Чемпионшипа против «Мидлсбро» (2:2).
20-летний форвард вышел на замену на 78-й минуте при счете 1:2 и сумел отличится в компенсированное время матча. «Сток Сити» набрал четвертое очко в четырех матчах.
Димарджио является сыном бывшего форварда «Манчестер Сити» и сборной Англии Шона Райт-Филлипса, а также внуком экс-нападающего «Арсенала» и английской национальной команды Иана Райта.
Иан Райт после этого гола написал в твиттере: «Моему внуку пришлось забить, чтобы напомнить всем, сколько им лет».
Димарджио является воспитанником «Манчестер Сити». В составе «Сток Сити» провел 14 матчей, забил 2 гола.
Гол Райт-Филлипса
My grandson had to score to remind everyone how old they are 😂👴🏿👵🏿♥️ pic.twitter.com/BC35CPBVnq— Ian Wright (@IanWright0) August 18, 2022
Обзор матча
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