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Англия
15 ноября 2024, 14:28 |
489
0

Экс-игрок Арсенала: «Успешный футболист не пойдет в Манчестер Сити»

Иан Райт прокомментировал кризис английского клуба

15 ноября 2024, 14:28 |
489
0
Экс-игрок Арсенала: «Успешный футболист не пойдет в Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Райт

Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт прокомментировал кризис «Манчестер Сити»:

«То, что происходит с клубом, – ужасно. Никто не знает, что случится с ними в будущем. Никто не уверен, останется ли Жузеп Гвардиола тренером. Никто не понимает, что будет с обвинениями в нарушениях.

Успешный игрок не пойдет в «Манчестер Сити». Я бы не пошел из-за этой неопределенности. Нужно ждать лета и только тогда принимать решения. Мартин Субименди планировал перейти в этот клуб, но он выбрал правильное решение – решил подождать до лета», – размышляет Райт.

«Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча во всех турнирах – в чемпионате «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2), в Лиге Чемпионов – «Спортингу» (1:4), в Кубке лиги – «Тоттенхэму» (1:2).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Арсенал Лондон Иан Райт Жузеп Гвардиола Мартин Субименди
Микола Титюк Источник: FourFourTwo
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