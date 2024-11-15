Экс-игрок Арсенала: «Успешный футболист не пойдет в Манчестер Сити»

Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт прокомментировал кризис «Манчестер Сити»:

«То, что происходит с клубом, – ужасно. Никто не знает, что случится с ними в будущем. Никто не уверен, останется ли Жузеп Гвардиола тренером. Никто не понимает, что будет с обвинениями в нарушениях.

Успешный игрок не пойдет в «Манчестер Сити». Я бы не пошел из-за этой неопределенности. Нужно ждать лета и только тогда принимать решения. Мартин Субименди планировал перейти в этот клуб, но он выбрал правильное решение – решил подождать до лета», – размышляет Райт.

«Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча во всех турнирах – в чемпионате «Брайтону» (1:2) и «Борнмуту» (1:2), в Лиге Чемпионов – «Спортингу» (1:4), в Кубке лиги – «Тоттенхэму» (1:2).