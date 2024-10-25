ФОТО. Легенда мирового футбола в инвалидной коляске – что случилось?

Иан Райт прибыл на последний эпизод футбольного Youtube-шоу «Stick to Football» в инвалидной коляске.

Легендарный футболист вошел в студию с помощью костылей.

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60-летний Райт рассказал, что восстанавливается после операции по замене коленного сустава.

Нам же остаётся пожелать легенде «Арсенала» и сборной Англии скорейшего восстановления.