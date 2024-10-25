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25 октября 2024, 01:45 |
175
0

ФОТО. Легенда мирового футбола в инвалидной коляске – что случилось?

Иан Райт нынче выглядит немного иначе...

25 октября 2024, 01:45 |
175
0
ФОТО. Легенда мирового футбола в инвалидной коляске – что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Райт

Иан Райт прибыл на последний эпизод футбольного Youtube-шоу «Stick to Football» в инвалидной коляске.

Легендарный футболист вошел в студию с помощью костылей.

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60-летний Райт рассказал, что восстанавливается после операции по замене коленного сустава.

Нам же остаётся пожелать легенде «Арсенала» и сборной Англии скорейшего восстановления.

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Иан Райт Арсенал Лондон фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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