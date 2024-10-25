Другие новости25 октября 2024, 01:45 |
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ФОТО. Легенда мирового футбола в инвалидной коляске – что случилось?
Иан Райт нынче выглядит немного иначе...
25 октября 2024, 01:45 |
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Иан Райт прибыл на последний эпизод футбольного Youtube-шоу «Stick to Football» в инвалидной коляске.
Легендарный футболист вошел в студию с помощью костылей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
60-летний Райт рассказал, что восстанавливается после операции по замене коленного сустава.
Нам же остаётся пожелать легенде «Арсенала» и сборной Англии скорейшего восстановления.
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