ФОТО. Вот кого считают лучшим футбольным экспертом среди звезд

Подписчики популярного Instagram-аккаунта PubitySport опредилили лучшего эксперта среди экс-футболистов.

Медиа попросило фолловеров выбрать среди таких звезд прошлого: Тьерри Анри, Рой Кин, Джейми Каррагер, Рио Фердинанд, Гари Невилл, Алан Ширер, Иан Райт, Питер Крауч и Майкл Оуэн.

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Все эти экс-футболисты после завершения карьеры пошли в комментаторы и эксперты – некоторые из них также попробовали себя в тренерстве.

Финальыне результаты опроса вышли такими: 10. Майкл Оуэн (1.83% голосов), 9. Питер Крауч (2.43%), 8. Иан Райт (2.47%), 7. Алан Ширер (2.64%), 6. Гари Невилл (6.57%), 5. Рио Фердинанд (7.47%), 4. Джейми Каррагер (8.81%), 3. Рой Кин (10.04%), 2. Мика Ричардс (21.08%), 1. Тьерри Анри (36.69%).