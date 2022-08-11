Гаэль Монфис прошел в 1/8 финала Мастерса в Канаде
Звездный француз обыграл американца во втором круге
Гаэль Монфис (Франция, ATP 20) обыграл Максима Кресси (США, ATP 25) в 1/16 финала хардового Мастерса в Монреале (Канада). Матч закончился на двух тай-брейках за 2 часа и 5 минут.
АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/16 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Максим Кресси (США) – 7:6 (12:10), 7:6 (8:6)
В первом сете Монфис ушел со счета 3:5 и спас 2 сет-поинта на тай-брейке. Во втором сете оба теннисиста удержали свои подачи до 13 гейма. Далее француз забрал тай-брейк с 4:6, тем самым отыграв 2 сет-поинта.
Отметим, что Гаэль является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной. Пара ждет ребенка.
Далее Монфис сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 82), который обыграл третьего сеяного Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5). Матч состоится 12 августа не ранее 02:00 по Киеву.
Two set points saved in BOTH sets 👏@Gael_Monfils digs deep for a 7-6(10) 7-6(6) win over Cressy!#OBN22 pic.twitter.com/kxNV7iAwse— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2022
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