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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 13:13 | Обновлено 10 августа 2022, 13:21
509
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильца из ОАЭ

Уэсли Брага заключил годичный контракт с украинским клубом

10 августа 2022, 13:13 | Обновлено 10 августа 2022, 13:21
509
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильца из ОАЭ
СК Днепр-1. Уэсли Патрик Брага (справа)

«Днепр-1» на своем официальном сайте объявил о подписании бразильского вингера Уэсли Патрика Браги.

22-летний футболист заключил годичный контракт с украинским клубом с опцией дальнейшей пролонгации. Он будет играть за днепрян под номером 19.

Последним клубом 22-летнего Браги был эмиратский «Аль-Наср», за который он сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 тысяч евро.

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Источник СК Днепр-1
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