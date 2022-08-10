ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильца из ОАЭ

«Днепр-1» на своем официальном сайте объявил о подписании бразильского вингера Уэсли Патрика Браги.

22-летний футболист заключил годичный контракт с украинским клубом с опцией дальнейшей пролонгации. Он будет играть за днепрян под номером 19.

Последним клубом 22-летнего Браги был эмиратский «Аль-Наср», за который он сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 тысяч евро.