Украина. Премьер лига10 августа 2022, 13:13 | Обновлено 10 августа 2022, 13:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильца из ОАЭ
Уэсли Брага заключил годичный контракт с украинским клубом
10 августа 2022, 13:13 | Обновлено 10 августа 2022, 13:21
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«Днепр-1» на своем официальном сайте объявил о подписании бразильского вингера Уэсли Патрика Браги.
22-летний футболист заключил годичный контракт с украинским клубом с опцией дальнейшей пролонгации. Он будет играть за днепрян под номером 19.
Последним клубом 22-летнего Браги был эмиратский «Аль-Наср», за который он сделал 3 ассиста в 10 матчах чемпионата.
Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 тысяч евро.
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