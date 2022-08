Ассист Яремчука. Бенфика легко прошла в 4-й раунд отбора ЛЧ и ждет Динамо

Португальская «Бенфика» вышла в Q4 Лиги чемпионов, во второй раз обыграв датский «Мидтьюлланд» (3:1).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену сразу после перерыва и сделал голевую передачу на партнера, когда забивался 3-й гол

В 4-м раунде квалификации ЛЧ «Бенфика» сыграет против победителя пары: Штурм (Австрия) – Динамо Киев (Украина).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответные матчи, 9 августа

20:45. Мидтьюлланд (Дания) – Бенфика (Португалия) – 1:3 [первая игра – 1:4]

Голы: Шишто, 63 – Фернандес, 23, Энрике Араужо, 56, Гонсалвес, 88.

ВИДЕО. Ассист Яремчука на партнера, который зарядил в девятку издалека

Yaremchuk grabs a ‘modest’ assist for this stunner from Goncalves 😅🅰️



Let’s just say Yaremchuk will take that for his personal stats nonetheless



2-3 Benfica (3-7 on agg) pic.twitter.com/vMxG5qyTnl