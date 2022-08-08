Мидтьюлланд

9 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лига чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Бенфикой».

В противостоянии «Бенфики» и «Мидтьюлланда» фаворит был понятен еще до первой встречи, но Орлы сумели очень быстро все расставить по своим местам и, по сути, уже гарантировали себе выход в решающую часть квалификации Лиги чемпионов. В первой игре «Бенфика» выиграла со счетом 4:1 и может спокойно готовиться к ответной встрече.

К сожалению, Роман Яремчук пока не стал основным форвардом команды, хотя казалось, что после продажи Дарвина Нуньеса украинец начнет получать больше игрового времени, но сейчас это не так. В первом матче с «Мидтьюлландом» Роман вышел на последние 10 минут, а в чемпионате Португалии Яремчук отыграл 20 минут. Судя по всему, новый тренер Рогер Шмидт пока не видит Романа в основе, так что игроку придется выдержать серьезную конкуренцию.

Впрочем, как раз в ответном поединке с «Мидтьюлландом», где уже все ясно, Роман может получить шанс в основе.

Что касается «Мидтьюлланда», то команда уже обеспечила себе группу Лиги Европы, что можно считать успехом. Не стоит напоминать, что в следующем раунде квалификации «Бенфика» сыграет против «Динамо» Киев или «Штурма».

Мы считаем, что «Бенфика» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.77 по линии Parimatch.



9 августа, вторник