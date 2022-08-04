ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
Бенуа Пэр как всегда в своем стиле
В 1/16 финала хардового турнира в Вашингтоне (США) Бенуа Пэр (Франция, ATP 112) проиграл матч Хольгеру Руне (Дания, АТР 28) в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Но запомнился эксцентричный француз не этим.
Во время матча Пэр жаловался на жару, а после окончания игра при рукопожатии порвал футболку и отдал ее Руне. Датчанин, естественно, такой подарок не оценил, и Бенуа не придумал ничего лучше, чем кинуть ее в ноги судьи.
Невероятный Халк - озаглавлено видео Tennis TV
Руне, кстати, этой победой прервал свой лузстрик из 7 матчей. Далее представитель Дании сыграет с Джеффри Волфом (США, ATP 99).
🎬 The Incredible Hulk (2022)@benoitpaire #CitiOpen pic.twitter.com/NA41CsIYH1— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2022
Coming through in the heat 🥵@holgerrune2003 defeats Paire 6-3 6-2, with both players feeling the heat...#CitiOpen pic.twitter.com/ovGZ4D3U2V— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2022
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