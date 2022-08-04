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  4. ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
ATP
04 августа 2022, 17:23 | Обновлено 04 августа 2022, 17:39
1023
0

ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи

Бенуа Пэр как всегда в своем стиле

04 августа 2022, 17:23 | Обновлено 04 августа 2022, 17:39
1023
0
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
Instagram. Бенуа Пэр

В 1/16 финала хардового турнира в Вашингтоне (США) Бенуа Пэр (Франция, ATP 112) проиграл матч Хольгеру Руне (Дания, АТР 28) в двух сетах со счетом 3:6, 2:6. Но запомнился эксцентричный француз не этим.

Во время матча Пэр жаловался на жару, а после окончания игра при рукопожатии порвал футболку и отдал ее Руне. Датчанин, естественно, такой подарок не оценил, и Бенуа не придумал ничего лучше, чем кинуть ее в ноги судьи.

Невероятный Халк - озаглавлено видео Tennis TV

Руне, кстати, этой победой прервал свой лузстрик из 7 матчей. Далее представитель Дании сыграет с Джеффри Волфом (США, ATP 99).

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