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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 11:25 |
1478
0

Вингер сборной Украины: «Неужели мне придется завершить карьеру?»

Вингер киевского «Динамо» рассказал о возможности уйти из футбола

27 февраля 2025, 11:25 |
1478
0
Вингер сборной Украины: «Неужели мне придется завершить карьеру?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о возможности завершить карьеру:

«Былы мысли: «Неужели мне придется завершить карьеру из-за травмы?» Сейчас изменилось отношение футболистов к себе, своему телу, восстановлению. Во-вторых, много решает генетика. Раньше игроки уходили из футбола в 30 лет, потому что они не выдерживали тех нагрузок, которые давали тренера. Организм, суставы, колени не справлялись.

Сейчас медицина стала намного прогрессивнее. Если у тебя есть финансовые возможности, ты можешь у себя дома создать небольшую клинику и заниматься восстановлением после матчей», – рассказал Ярмоленко.

В текущем сезоне вингер сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко провел в чемпионате Украины 255 поединков и вышел на третье место по этому показателю.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: YouTube
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