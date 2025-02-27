Вингер сборной Украины: «Неужели мне придется завершить карьеру?»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о возможности завершить карьеру:

«Былы мысли: «Неужели мне придется завершить карьеру из-за травмы?» Сейчас изменилось отношение футболистов к себе, своему телу, восстановлению. Во-вторых, много решает генетика. Раньше игроки уходили из футбола в 30 лет, потому что они не выдерживали тех нагрузок, которые давали тренера. Организм, суставы, колени не справлялись.

Сейчас медицина стала намного прогрессивнее. Если у тебя есть финансовые возможности, ты можешь у себя дома создать небольшую клинику и заниматься восстановлением после матчей», – рассказал Ярмоленко.

В текущем сезоне вингер сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко провел в чемпионате Украины 255 поединков и вышел на третье место по этому показателю.