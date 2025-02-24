Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ
Андрей Ярмоленко провел 255-й матч в чемпионатах Украины
Матч с «Карпатами» (2:0) стал 255-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Владислава Ващука, он вышел на третью строчку гвардейцев «Динамо», уступая только Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.
В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1). 81 раз задействовал его в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 21 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.
К слову, в верхней части динамовского топ-листа произошла еще одна перестановка. Виталий Буяльский провел 229-й матч за киевлян в элитном дивизионе и, обойдя Андрея Несмачного, занимает теперь 7-е место в списке гвардейцев бело-синих.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
255
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
6.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2023
|
237
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2025
|
229
|
8.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
9.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
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