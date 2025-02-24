Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 12:38 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:45
1559
0

Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ

Андрей Ярмоленко провел 255-й матч в чемпионатах Украины

24 февраля 2025, 12:38 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:45
1559
0
Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Матч с «Карпатами» (2:0) стал 255-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Владислава Ващука, он вышел на третью строчку гвардейцев «Динамо», уступая только Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.

В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1). 81 раз задействовал его в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 21 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.

К слову, в верхней части динамовского топ-листа произошла еще одна перестановка. Виталий Буяльский провел 229-й матч за киевлян в элитном дивизионе и, обойдя Андрея Несмачного, занимает теперь 7-е место в списке гвардейцев бело-синих.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

255

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

5.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

6.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

237

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2025

229

8.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

10.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Не во Львове. Известно, где состоится матч Карпаты – ЛНЗ
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Шовковский побил рекорд Шарана
Андрей Ярмоленко цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24 февраля 2025, 09:59 8
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро

Президент «Динамо» предупредил панамского форварда

Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Футбол | 24 февраля 2025, 08:18 0
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение

Тренер не хочет, чтобы Куртуа ехал в сборную Бельгии

Максим ВОЙТОК: «Помимо пляжного футбола, работаю еще на двух работах»
Футбол | 24.02.2025, 13:06
Максим ВОЙТОК: «Помимо пляжного футбола, работаю еще на двух работах»
Максим ВОЙТОК: «Помимо пляжного футбола, работаю еще на двух работах»
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.02.2025, 20:29
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Бокс | 24.02.2025, 07:47
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
22.02.2025, 09:27 27
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
23.02.2025, 07:01 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 2
Футбол
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем