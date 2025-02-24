Ярмоленко вошел в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ

Матч с «Карпатами» (2:0) стал 255-м для Андрея Ярмоленко в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Владислава Ващука, он вышел на третью строчку гвардейцев «Динамо», уступая только Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.

В УПЛ Андрей дебютировал 11 мая 2008 года в домашнем поединке киевлян с «Ворсклой» (2:1). 81 раз задействовал его в составе бело-синих Сергей Ребров, 56 – Юрий Семин, 42 – Олег Блохин, 37 – Валерий Газзаев, 21 – Александр Шовковский 7 – Олег Лужный, 6 – Мирча Луческу и 5 – Александр Хацкевич.

К слову, в верхней части динамовского топ-листа произошла еще одна перестановка. Виталий Буяльский провел 229-й матч за киевлян в элитном дивизионе и, обойдя Андрея Несмачного, занимает теперь 7-е место в списке гвардейцев бело-синих.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ