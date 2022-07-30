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  4. Выиграл все. Юрген Клопп взял с Ливерпулем все трофеи в Англии
Англия
30 июля 2022, 22:34 |
641
0

Выиграл все. Юрген Клопп взял с Ливерпулем все трофеи в Англии

Выиграл практически все возможные трофеи

30 июля 2022, 22:34 |
641
0
Выиграл все. Юрген Клопп взял с Ливерпулем все трофеи в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии обыграл «Манчестер Сити», а наставник Юрген Клопп записал в свой актив последний из трофеев в Англии, которого ему не хватало.

Теперь в Англии наставник выиграл с «Ливерпулем» чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.

Плюс на счету «Ливерпуля» при Клоппе Лига чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный ЧМ.
 

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Источник Sport.ua
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