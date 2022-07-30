Англия30 июля 2022, 22:34 |
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Выиграл все. Юрген Клопп взял с Ливерпулем все трофеи в Англии
Выиграл практически все возможные трофеи
30 июля 2022, 22:34 |
641
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«Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии обыграл «Манчестер Сити», а наставник Юрген Клопп записал в свой актив последний из трофеев в Англии, которого ему не хватало.
Теперь в Англии наставник выиграл с «Ливерпулем» чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.
Плюс на счету «Ливерпуля» при Клоппе Лига чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный ЧМ.
✅ Premier League— Squawka (@Squawka) July 30, 2022
✅ FA Cup
✅ League Cup
✅ Community Shield
Jurgen Klopp finally completes the domestic set with the Reds 🏆 pic.twitter.com/W6BBuGOAVD
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