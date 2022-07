Выиграл все. Юрген Клопп взял с Ливерпулем все трофеи в Англии

«Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии обыграл «Манчестер Сити», а наставник Юрген Клопп записал в свой актив последний из трофеев в Англии, которого ему не хватало.

Теперь в Англии наставник выиграл с «Ливерпулем» чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.

Плюс на счету «Ливерпуля» при Клоппе Лига чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный ЧМ.



✅ Premier League

✅ FA Cup

✅ League Cup

✅ Community Shield



