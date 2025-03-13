Кьеза и еще пятеро игроков Ливерпуля могут остаться без золотых медалей
Игроки не сыграли нужное количество матчей в АЛП
Сразу шесть игроков «Ливерпуля» могут остаться без золотых медалей в случае победы команды в АПЛ.
Наиболее известный из них – Федерико Кьеза. 27-летний итальянский форвард провел лишь три матча в этом сезоне, а по регламенту нужно сыграть хотя бы пять матчей в АПЛ, чтобы претендовать на медаль.
Нападающий пропустил первую часть сезона из-за мышечного повреждения и после восстановления до сих пор не входит в планы главного тренера Арне Слота.
За три матча Кьеза отыграл лишь 78 минут и отметился одним ассистом.
Также без медали может остаться голкипер Витезслав Ярош и еще четыре игрока молодежного состава, которые были в заявке хотя бы на один матч, но на поле не выходили.
Ранее стало известно, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провел переговоры с французским клубом.
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