Источник: Бавария достигла соглашения с Ювентусом о переходе де Лигта

Немецкая «Бавария» договорилась с итальянским «Ювентус» договорились о трансфере в немецкий клуб защитника Маттейса де Лигта.

«Ювентус» согласился продать 22-летнего футболиста мюнхенцам. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит более 80 млн евро.

Де Лигт уже согласовал с немецким клубом условия личного контракта, который будет действовать 5 лет, до июня 2027 года

22-летний нидерландец в прошлом сезоне за «Ювентус» провел во всех турнирах 42 матча и забил 3 гола.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD