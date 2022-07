Источник: Ди Мария стал игроком Ювентуса

Аргентинец Анхель Ди Мария перешел в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Сообщается, что контракт со «Старой синьорой» Ди Мария подписал до 2023 года.

В четверг аргентинец должен прибыть в Турин, а на следующий день – пройти медосмотр.

✅ Done Deal and confirmed! Angel #DiMaria to #Juventus as a free agent. Contract until 2023. He will land in Turin tomorrow. Expected medicals on Friday. No surprise here and confirmed since the last May 18! #transfers https://t.co/8sRbY5dUGL