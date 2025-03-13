Полтава подписала контракт с воспитанником Ворсклы, который играл в Италии

Клуб Первой лиги «Полтава» подписал 21-летнего полузащитника Артема Онищенко.

Хавбек является питомцем «Ворсклы», а с 2017 по 2020 год находился в структуре итальянской «Перуджи», выступавшей в Серии B.

Он попадал в заявку первой команды, но так и не дебютировал за основную команду.

В первой части этого сезона Онищенко защищал цвета «Горняка-Спорт», где провел 14 матчей и забил 3 гола.