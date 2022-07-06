Кирьос впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Grand Slam
Австралиец уверенно обыграл Кристиана Гарина
Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в полуфинал Уимблдона.
В 1/4 финала австралиец в трех сетах одолел чилийца Кристиана Гарина.
Уимблдон. 1/4 финала
Ник Кирьос (Австралия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:4, 6:3, 7:6(5)
Для 27-летнего Кирьоса это первый полуфинал турнира Grand Slam. Ранее у него было всего два четвертьфинала, последний из которых в 2015-м.
В полуфинале Ник сразится против Рафаэля Надаля или Тэйлора Фритца.
Гарин впервые в карьере дошел до четвертьфинала на таких турнирах.
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