Кирьос впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Grand Slam

Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в полуфинал Уимблдона.

В 1/4 финала австралиец в трех сетах одолел чилийца Кристиана Гарина.

Уимблдон. 1/4 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:4, 6:3, 7:6(5)

Для 27-летнего Кирьоса это первый полуфинал турнира Grand Slam. Ранее у него было всего два четвертьфинала, последний из которых в 2015-м.

В полуфинале Ник сразится против Рафаэля Надаля или Тэйлора Фритца.

Гарин впервые в карьере дошел до четвертьфинала на таких турнирах.