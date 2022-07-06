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  4. Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 02:40 | Обновлено 06 июля 2022, 03:13
107
0

Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23

Самым старший дебютант сезона – венгерская «Кишварда», которой 111 лет

06 июля 2022, 02:40 | Обновлено 06 июля 2022, 03:13
107
0
Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23
СК Днепр-1

Украинский клуб «Днепр-1» является самым молодым дебютантом еврокубков в сезоне 2022/23.

Клуб из Днепра был создан всего 5 лет назад. Всего 9 клубов впервые сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Самым старшим дебютантом сезона является венгерская «Кишварда», которой уже 111 лет.

Дебютанты еврокубков в сезоне 2022/23

  • 111 лет – Кишварда (Венгрия) – Лига конференций
  • 98 лет – Жил Висенте (Португалия) – Лига конференций
  • 92 года – Арис Лимасол (Кипр) – Лига конференций
  • 75 лет – Балкани (Косово) – Лига чемпионов
  • 67 лет – Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – Лига конференций
  • 54 лет – Кызылжар (Казахстан) – Лига конференций
  • 20 лет – Атлетик Эскальдес (Андорра) – Лига конференций
  • 9 лет – Бруно Мэгпис (Гибралтар) – Лига конференций
  • 5 лет – Днепр-1 (Украина) – Лига Европы
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