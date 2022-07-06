Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23

Украинский клуб «Днепр-1» является самым молодым дебютантом еврокубков в сезоне 2022/23.

Клуб из Днепра был создан всего 5 лет назад. Всего 9 клубов впервые сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Самым старшим дебютантом сезона является венгерская «Кишварда», которой уже 111 лет.

Дебютанты еврокубков в сезоне 2022/23

111 лет – Кишварда (Венгрия) – Лига конференций

98 лет – Жил Висенте (Португалия) – Лига конференций

92 года – Арис Лимасол (Кипр) – Лига конференций

75 лет – Балкани (Косово) – Лига чемпионов

67 лет – Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – Лига конференций

54 лет – Кызылжар (Казахстан) – Лига конференций

20 лет – Атлетик Эскальдес (Андорра) – Лига конференций

9 лет – Бруно Мэгпис (Гибралтар) – Лига конференций

5 лет – Днепр-1 (Украина) – Лига Европы