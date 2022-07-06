Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23
Самым старший дебютант сезона – венгерская «Кишварда», которой 111 лет
Украинский клуб «Днепр-1» является самым молодым дебютантом еврокубков в сезоне 2022/23.
Клуб из Днепра был создан всего 5 лет назад. Всего 9 клубов впервые сыграют в еврокубках в новом сезоне.
Самым старшим дебютантом сезона является венгерская «Кишварда», которой уже 111 лет.
Дебютанты еврокубков в сезоне 2022/23
- 111 лет – Кишварда (Венгрия) – Лига конференций
- 98 лет – Жил Висенте (Португалия) – Лига конференций
- 92 года – Арис Лимасол (Кипр) – Лига конференций
- 75 лет – Балкани (Косово) – Лига чемпионов
- 67 лет – Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – Лига конференций
- 54 лет – Кызылжар (Казахстан) – Лига конференций
- 20 лет – Атлетик Эскальдес (Андорра) – Лига конференций
- 9 лет – Бруно Мэгпис (Гибралтар) – Лига конференций
- 5 лет – Днепр-1 (Украина) – Лига Европы
The nine clubs set to play their first game in a UEFA competition in 2022/23, by age:— The Sweeper (@SweeperPod) July 5, 2022
🇭🇺 Kisvárda (111 years) 📸
🇵🇹 Gil Vicente (98) 📸
🇨🇾 Aris (92) 📸
🇽🇰 Ballkani (75) 📸
🇧🇦 Tuzla City (67)
🇰🇿 Kyzylzhar (54)
🇦🇩 Atlètic Escaldes (20)
🇬🇮 Bruno's Magpies (9)
🇺🇦 Dnipro-1 (5) pic.twitter.com/9VR7UWxOER
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