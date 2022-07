Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23

Украинский клуб «Днепр-1» является самым молодым дебютантом еврокубков в сезоне 2022/23.

Клуб из Днепра был создан всего 5 лет назад. Всего 9 клубов впервые сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Самым старшим дебютантом сезона является венгерская «Кишварда», которой уже 111 лет.

Дебютанты еврокубков в сезоне 2022/23

The nine clubs set to play their first game in a UEFA competition in 2022/23, by age:



🇭🇺 Kisvárda (111 years) 📸

🇵🇹 Gil Vicente (98) 📸

🇨🇾 Aris (92) 📸

🇽🇰 Ballkani (75) 📸

🇧🇦 Tuzla City (67)

🇰🇿 Kyzylzhar (54)

🇦🇩 Atlètic Escaldes (20)

🇬🇮 Bruno's Magpies (9)

🇺🇦 Dnipro-1 (5) pic.twitter.com/9VR7UWxOER